Якутский музей получил в дар от художника картину

Майинский краеведческий музей им. Р.Г. Васильева получил в дар от художника Федосия Заровняева картину «Сказитель». Так молодой живописец отблагодарил коллектив музея за теплый приём.

В краеведческом музее Р.Г. Васильева в Мегино-Кангаласском улусе с осени проходила персональная выставка художника.

Картина «Сказитель» считается одной из основных работ в творчестве Федосия Заровняева. Она являлась центральной в его первой персональной выставке в Якутске.