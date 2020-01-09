09.01.2020
15:23
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Культура & Образование

Якутский музей получил в дар от художника картину

Майинский краеведческий музей им. Р.Г. Васильева получил в дар от художника Федосия Заровняева картину «Сказитель». Так молодой живописец отблагодарил коллектив музея за теплый приём. 

В краеведческом музее Р.Г. Васильева в Мегино-Кангаласском улусе с осени проходила персональная выставка художника.

Картина «Сказитель» считается одной из основных работ в творчестве Федосия Заровняева. Она являлась центральной в его первой персональной выставке в Якутске.

Источник: https://www.instagram.com/p/B7FfX4SIQPN/ https://www.instagram.com/p/B677YcQo3aR/
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