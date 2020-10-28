Якутский музей – о самом интересном на «Ночи искусств»

3 ноября Якутский государственный объединённый музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского приглашает всех жителей и гостей г. Якутска на ежегодную всероссийскую культурно-образовательную акцию «Ночь искусств – 2020». В этому году акция приурочена ко Дню народного единства и пройдет в онлайн-формате.

Сотрудники музея подготовили обширную культурно-образовательную программу. Вас ждут интересные мастер-классы для детей и взрослых, познавательные лекции от сотрудников музея и творческие встречи.

В программе:

— с 15:00 ч. — мастер-класс для детей по воссозданию внешнего облика динозавров «Эти удивительные динозавры» от сотрудника музея Кристины Шевцовой на платформе Zoom. Для участия в мастер-классе вам необходимо подготовить картон, цветную бумагу, карандаши, фломастеры, пластилин, клей, ножницы и зубочистку. Запись ведется по номеру 89644201703;

— с 16:00 ч. — лекция сотрудника музея Сергея Слепцова на тему «История якутской крепости» на платформе Zoom. Запись ведется по номеру 89644201703;

— с 17:00 ч. – лекция потомственного шамана и духовного практика Александра Артемьева – Кулан на тему «Саха итэҕэлэ уонна үгэстэрэ» в прямом эфире на Instagram-странице музея @yakutmuseum;

— с 18:00 ч. — мастер-класс по леттерингу от сотрудника музея Анны Варламовой совместно с Национальной библиотекой. Для участия в мастер-классе вам необходимо подготовить листы бумаги, акварельные краски, фломастеры и простой карандаш. Запись ведется по номеру 89247635785;

— с 19.00. – лекция сотрудника музея Татьяны Старостиной «Народные календари Якутии из фондов музея» на платформе Zoom. Запись ведется по номеру 89644201703;

— с 20:00 ч. — творческая встреча с исполнителем главной мужской роли художественного фильма «Тыгын Дархан» Ньургуном Бэчигэн в прямом эфире на Instagram-странице музея @yakutmuseum;

В этот же день на Instagram-странице музея @yakutmuseum и YouTubе канале «Якутский музей им. Ем. Ярославского» будут опубликованы следующие мероприятия:

— мастер-класс по лоскутной мозаике «Декоративный чепрак»от народного мастера РС(Я) и РФ, руководителя студии «Кырадаһын абылаҥа” Дарии Козловой;

— лекция заслуженного работника культуры РФ, РС (Я), Почетного работника культуры РС(Я), к.и.н. Егора Спиридоновича Шишигина на тему «О происхождении якутов»;

— лекция известного археолога Якутии Василия Попова на тему «Саха атын төрүт ыҥыыра»;

— лекция сотрудника музея Евстафия Прибылых «Уникальные археологические находки Якутского музея»;

— лекция сотрудника музея Виктора Васильева «Снайперы саха» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;

— презентация макета диорамы «Форсирование Днепра 1943 года» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;

— мастер-класс по созданию шкатулки«Маллаах иһит» от сотрудника музея Анны Варламовой. На мастер-классе вы узнаете, как создать красивую шкатулку своими руками. Вам необходимо подготовить плотный картон, клей «Момент» или термо-клей, карандаш, линейку, ластик, ножницы, канцелярский нож. Для украшения: тесьма на выбор, ткань, тонкая кожа, бусинки и металлические бляшки. Запись ведется по номеру 89644201703;

— видео-поздравление этно-группы «Айархаан»

Возрастное ограничение 3+

Записи на лекции и мастер-классы по номеру 89247635785 (WhatsApp). Также с программой можете ознакомиться на сайте музея yakutmuseum.ru, Instagram @yakutmuseum и по телефонам: 8(4112) 42-51-74, 34-35-27