Якутский музей и Театр Олонхо приглашают на «Кулан Кыыртай»

Уважаемые жители и гости столицы! 14 февраля в 15:00 ч. в День родного языка и письменности Якутский музей им. Ем. Ярославкого и Театр Олонхо приглашают на мероприятие «Кулан Кыыртай». У гостей будет уникальная возможность услышать традиционное исполнение олонхо. Вход для всех бесплатный. Длительность: 1 час 15 мин. Место проведения: Этнографический центр «Якутская юрта» (на территории музея).

Источник: Якутский музей им. Ем. Ярославского

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