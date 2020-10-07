Якутский модельер попала в топ 10 Aspara Fashion Week

Якутские модельеры то и дело радуют своих земляков своими очередными победами на российских и международных фестивалях моды. На этот раз своими достижениями делится дипломированный художник-модельер Лидия Будищева, которая собирается представить на международном показе мод «Aspara fashion week» свою этническую коллекцию «Амазонки Якутии». Обо всем подробно в следующем интервью.

СПРАВКА: художник-модельер, историк народного костюма Лилия Будищева родилась и выросла в городе Якутске. Окончила школу № 3, Художественное училище, имеет диплом Факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Московского государственного университета культуры и искусств. Автор шести модных коллекций, победитель Гранта Президента РФ «Реконструкция этнографического костюмов русских старожилов Якутии», обладательница 24 международных дипломов, в том числе трехкратный победитель Международного конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато».

— Лидия, наверное, Вам уже надоел этот вопрос – но почему «Амазонки Якутии»? С каким посылом и идеей она создавалась? Что воодушевило?

— Я люблю интриговать людей. Вообще, считаю, что одежда нам нужна, в том числе, чтобы выделяться из толпы, выглядеть ярко, индивидуально.

«Амазонки Якутии», на самом деле, моя прошлогодняя коллекция, которую я специально подготовила для своей юбилейной выставки в честь своего 55-летия и 10-летия своей деятельности модельера. Причем, коллекция, которую я долго ждала. В 2012 года моя коллекция «Созвездие мехов» с пелеринами, горжетками и палантинами, вышитыми бисером и мехом, была очень хорошо встречена ценителями авторской моды и я еще долго мечтала создать что-то подобное. Наконец, мое заветное желание сбылось!

— Все Ваши коллекции создаются с использованием декора из меха и ручной вышивки. Почему Вы так верны этому стилю?

— В первую очередь, хочется подчеркнуть северные корни коллекции. Показать миру всю красоту и самобытность нашей культуры, рассказать о кропотливости и тонкости якутского рукоделия. И, конечно, хочется быть видной. В мехах невозможно остаться незамеченным.

— Да, таких вышитых вручную коллекций, как у Вас, очень мало.

— Над бисером нужно корпеть, сидеть ночами и терпеливо обшивать каждый узор. На создание коллекций у меня обычно уходит от 7 до 9 месяцев.

— Вы, насколько мы знаем, создаете свои коллекции совершенно одна, не прибегая к помощи других швей, закройщиц и т.д.

— Действительно, я шью свои коллекции одна. Сама создаю эскизы, сама крою, сама шью, вышиваю. Я даже мех умею выделывать. И не сказать, что это мне в тягость, я получаю неимоверное удовольствие от процесса создания своих коллекций.

— Как Вы опишете свой стиль?

— Этностиль. У меня все коллекции и изделия с ручной бисерной вышивкой и использованием меха. Кроме самой первой коллекции 2009 года, выполненной в лоскутно-тесемочном молодежном стиле.

— Для кого Ваши творения?

— В первую очередь, для себя. Как я уже сказала я получаю огромное удовольствие от процесса Творчества. Очень люблю вышивать, рисовать: акрилом, на холсте, на шелке, в технике батик…

Во-вторых, хочу доказать людям, что можно и нужно творить, созидать что-то прекрасное, несмотря ни на какие обстоятельства. Человек может все! Я даже, воспитывая одна троих детей и не прибегая ни к чьей помощи, всегда шла к своим целям — получила прекрасное фундаментальное образование, создала несколько коллекций, выиграла гранты. При этом, успевала быть хорошей мамой и хлебосольной хозяйкой, всегда у меня на столе были и есть различные пироги, торты, засолки, маринады… А ведь могла блуждать в хаосе и стрессе. Дух – наше все.

Помимо своей деятельности модельера, я являюсь руководителем Театра мод Республиканской (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями по зрению и слуху. Под руководством нашего директора Татьяны Мартыновой мы стараемся сделать все, чтобы наши детишки понимали, что понятие красоты не знает границ, что у людей, если сильно захотеть, нет пределов. С этой целью мы недавно создали коллекцию «Колор Якутии», которая была очень хорошо принята нашими якутянами.

Наконец, хочу оставить о себе память, особенно своим детям. Мои картины, коллекции, костюмы — у меня их столько, что в прошлом году перевозила их выставку на двух машинах…

— Что для Вас мода и стиль?

— Мода и стиль – это взаимодополняемые понятия, которые нельзя ограничить какой-то чертой. Но все же попробую ответить. На мой взгляд, мода призвана развивать вкус, а вкус, в свою очередь, позволяет определить свой стиль. А вообще основная разница между модой и стилем в том, что мода в одежде, а стиль в человеке, который носит эту одежду или создает.

— Что посоветуете носить якутянкам в ближайшие 3 месяца?

— Тепло одеваться (смеется). Как никак, мы живем в зоне вечной мерзлоты, где самое главное – сохранить свое бесценное здоровье.

— Вернемся к Вашему участию в «Aspara fashion week». Утвержден ли график онлайн-показа?

— Коллекции будут транслироваться в онлайн-режиме с 7 по 10 октября в 10 вечера по местному времени – одновременно в YouTube, Facebook и Instagram и на официальном сайте организатора. Участвовать будут 100 дизайнеров из 37 стран и континентов. Мою коллекцию покажут в финальный день, в который пройдут показы известных брендов и сильнейших модельеров, среди которых даже есть представители Модного дома Кардена.

— Ого! Как Вы думаете, благодаря чему Ваш показ включили в день, когда будут показывать самых сильных дизайнеров?

— Как объяснили организаторы, потому что у меня «практически музейные экспонаты».

— Наверное, очень волнуетесь?

— Конечно! В особенности после того, как погуглила имена других модельеров, выступающих со мной в один день. Очень известные модельеры в своих странах с массой различных достижений и наград.

— Как якутяне смогут посмотреть и проголосовать за Ваш выход?

— Показы будут оцениваться, в том числе по количеству просмотров, «лайков» и комментариев. И, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы мои земляки поддержали мою кандидатуру и отдали за меня свои голоса.

— Будем держать за Вас кулачки! Победы и новых достижений!

Коллекция Лидии Будищевой будет транслироваться 10 октября в 10 вечера, во время которого Вы, дорогие наши читатели, сможете поставить свои голоса за свою талантливую землячку. Призываем принять активное участие.

Ссылки для голосования:

https://clck.ru/QcwCc

https://clck.ru/QcwLA