Якутский министр выступит в новом амплуа

Дикторами седьмой акции «Сахалыы диктант» (диктант по якутскому языку), приуроченной ко Дню якутского языка и письменности, станут министр культуры и духовного развития РС (Я) Юрий КУПРИЯНОВ, диктор Национальной вещательной компании «Саха» Эдуард РУДЫХ, шеф-редактор и корреспондент ГТРК «Саха» Руслана МАКСИМОВА и учитель якутского языка и литературы СОШ №26 города Якутска Марианна БОРИСОВА.

Организаторы акции — Национальная библиотека РС(Я) и Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М.К.Аммосова. Мероприятие проводится с 2014 года.

«Итоги диктанта будут подведены 20 февраля, лучшие работы будут отмечены призами от наших партнеров – СВФУ, Саха академический театра им. П.А. Ойунского, Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Со РАН и издательства «Бичик». А также каждый участник диктанта получит сертификат участника. Пожалуйста, не забывайте ручки», — сообщили организаторы акции, а также отметили, что в этом году к акции присоединятся улусы республики по библиотечной сети.

Акция состоится в Якутске в Национальной библиотеке РС (Я) по адресу пр. Ленина, 40 (вход со стороны ул. Октябрьская) 15 февраля с 13.00 часов (начало диктанта в 14.00 часов), участие в акции бесплатное, без предварительной записи.