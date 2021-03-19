Якутский министр серьезно опасается

В рамках форума «Университеты и развитие геостратегических территорий России» на экспертной дискуссии «Наука, университеты и молодежь» министр образования и науки РС( Я) Михаил Сивцев в своем выступлении отметил, что в регионах остро стоит вопрос о мерах поддержки молодых ученых. Он предложил не менее 30% от объемов финансирования в научных институтах направить на заработную плату молодых специалистов, передает пресс-служба министерства образования и науки РС(Я).

«На самом деле проблема простая – отец семьи должен быть сильным, иметь хороший доход, он должен радовать свою семью и детей. Эти вопросы так же актуальны и для молодых ученых. Что нужно для этого – для этого молодому человеку нужно хорошо зарабатывать, иметь собственное жилье. Сегодня эти проблемы в большей степени переложены на регионы. Я бы хотел попросить обратить ваше внимание на ту долю, которую вы просите направить наши научные институты на заработные платы молодых ученых. На наш взгляд, не менее 30% от тех объемов финансирования, которые направляются на научно-исследовательские работы, должны быть направлены на заработные платы молодых ученых», — отметил министр.

Для решения жилищных проблем Михаил Сивцев предложил на условиях софинансирования рассмотреть вопрос создания маневренного фонда: «Та проблема, которая связана с жильем, тоже очень актуальна, и мы пытаемся ее решить. На примере Дальневосточного федерального университета, где мне довелось работать, я видел, как эта мера успешно поддерживается. Я три года жил в отличных условиях. На территории кампуса у меня были все условия для работы. К сожалению, у нас в республике таких условий нет. Но хочу напомнить, что там кампус построен при федеральной поддержке. Если бы мы здесь на территории республики создали совместными усилиями маневренный фонд для молодых ученых, для младших научных сотрудников, то, безусловно, научная активность среди молодежи повысится».

Михаил Сивцев также коснулся актуальной проблемы научного кадрового вакуума. Министр отметил, что сегодня в научных организациях Якутии работают более двух тысяч сотрудников, из них молодых ученых в возрасте до 39 лет только 447 человек. «Если этот показатель сравнить в целом по России, то получается немного ниже, чем в среднем по стране.

Через какое-то время мы можем прийти к тому, что на территории наших отдаленных субъектов Российской Федерации не будет руководителей ведущих научных школ. Просто в силу того, что ежегодно этот показатель будет сокращаться. И это тоже серьезная проблема, которую нам бы хотелось решать совместно с Российской Академией наук и другими институтами на условиях софинансирования с регионами», — предложил руководитель минобрнауки Якутии.

«Обращаясь к моим молодым коллегам, я всегда говорю, что наука имеет главную цель, которая, на мой взгляд, заключается в том, что наука должна быть направлена на улучшение жизни и качества жизни человека. Я уверен, что открытия, научная доказательная база могут улучшить качество жизни человека. Особенно в таких сложных, труднодоступных, отдаленных, малонаселенных регионах страны. Мы приняли государственную программу развития науки, в прошлом году профинансировали в размере 395 млн рублей. Из них 60 млн рублей мы направляем на те тематики, которые интересны и полезны региону. Но этих денег тоже недостаточно. Мы направляем на заработную плату ученых, на стипендии, направляем на поддержку молодых ученых, на грантовую поддержку молодых ученых, но этого тоже недостаточно. Хотелось бы, чтобы на самом высоком уровне эти меры, которые принимаются на территории регионов, были услышаны и поддержаны федеральным центром, как минимум на уровне софинансирования», — подытожил министр.