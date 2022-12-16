Якутский медвежонок Алмаз празднует день рождения в Хабаровске

Недавно отпраздновала свой день рождения Хаарчаана в Лениградском зоопарке. А теперь пришла очередь праздника ее братика — белого медведя Алмаза, которому исполнилось три года, передает телеканал «Якутия 24».

День рождения якутского медвежонка отметили в четверг, 15 декабря, в хабаровском зоосаде «Приамурский». В честь праздника медвежонку приготовили торт из замороженных овощей, фруктов, рыбы и мяса морского зайца.

Алмаз родился в семье белых медведей Колыманы и Ломоносова, внук петербургских Услады и Меньшикова. С рождения и до отъезда медвежонок жил в якутском зоопарке.

Как отмечают хабаровские специалисты, он самостоятелен, полноценно питается и обходится без материнского контроля.

Напомним, что Алмаз — второй дитеныш белых медведей из якутского зоопарка «Орто Дойду» Колыманы и Ломоносова.

В свое время потерявшегося одинокого медвежонка спасли в якутской тундре, назвали Колыманой, она выросла в «Орто Дойду», стала большой и красивой медведицей, любимицей якутян.

Потом к ней приехал из Ленинградского зоопарка жених — медведь Ломоносов. У пары сложилась счастливая семейная жизнь и пошли дети. Первый медвежонок сразу стал любимцем всей Якутии, имя ей подбирали народным голосованием — Хаарчана, что в переводе с якутского — Снежана. Выросшая Хаарчана отправилась на родину отца — в Ленинградский зоопарк. Второй потомок семейной пары из зоопарка «Орто Дойду» мальчик Алмаз уехал в зоопарк Хабаровска. А от Колыманы якутяне ждут уже третьего медвежонка — ведь весной 2022 года мы любовались нежными сценами встречи супругов Колыманы и Ломоносова после долгой разлуки.