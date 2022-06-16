Якутский мас-рестлинг соберёт спортсменов более 40 стран

Юбилейные мероприятия в Якутии, посвящённые 100-летию образования ЯАССР, украсит IV Чемпионат мира по мас-рестлингу с участием спортсменов из разных стран мира. Накануне события мы побеседовали с президентом Международной федерации мас-рестлинга, сенатором РФ Александром Акимовым.

— Александр Константинович, приедут ли в Якутию зарубежные спортсмены и в чём, на ваш взгляд, заключается такая невероятная популярность якутского спорта?

— Под знаменем Международной федерации мас-рестлинга в городе Якутске соберутся участники и гости из 44 стран мира и четырёх континентов. Это те, кто на сегодня подтвердил своё участие: спортсмены из Бразилии и Колумбии, Венгрии и Сербии, Индии и Монголии, Таджикистана и Узбекистана, Туниса, Сирии и других стран. Сбудется их давняя мечта: они побывают на родине полюбившегося вида спорта.

Мас-рестлинг, действительно, стал популярен, как и сама наша уникальная, многонациональная Якутия. Якутия сегодня — форпост России на Дальнем Востоке, один из динамично развивающихся регионов. Все наслышаны о нашем экстремальном климате, о полюсе холода, знойном лете, величавой красавице Лене, нерукотворном чуде — Ленских столбах, которые находятся под защитой ЮНЕСКО. И конечно, им интересны наши национальные традиции, сам народ, передающий из уст в уста героический эпос Олонхо, признанный ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества. Там боотуры побеждают злые силы, и торжествуют мир и любовь. Так и мас-рестлинг, привлекательный своей кажущейся простотой, а вместе с тем глубокой философией, зрелищностью и ярчайшими эмоциями — неотъемлемая часть якутской культуры, национальных видов спорта, в которой боотуры, съехавшись на Ысыах, меряются своей богатырской силушкой.

— Как вы думаете, каково будущее у нашего спорта в новых условиях?

— Сегодня наш спорт стал настоящим узнаваемым брендом северной республики более чем в 50 странах мира на всех континентах. Международная федерация мас-рестлинга в настоящее время является правообладателем комплекса правовых, научных, организационно-методических основ, методики учебно-тренировочного и соревновательного процесса по мас-рестлингу.

Богатая история, уровень современного развития и динамичное продвижение по всему миру делают мас-рестлинг одним из наиболее перспективных российских видов спорта. У нас со времён МСИ «Дети Азии» наработан огромный опыт продвижения наших брендов на мировой уровень. То, что вчера казалось невозможным, сегодня — сбывшаяся реальность. В силу своей доступности и демократичности мас-рестлинг способен конкурировать на мировой арене на равных с уже известными единоборствами.

Но мир сегодня стремительно меняется. Внешние факторы заставляют нас задуматься о нашем будущем.

В этих условиях мы заявляем, что продолжаем идти намеченным путём согласно принятому на III Конгрессе Меморандуму о развитии мас-рестлинга в мире. Мы не должны лишать молодёжь будущего, связанного со спортом.

В глобальном смысле мир устроен очень мудро. Конец старого всегда означает начало чего-то нового. Безусловно, наша организация претерпит изменения. Уверен, что ряды мас-рестлеров начнут пополняться новыми членами. Создана Академия мас-рестлинга, заключено соглашение между нашей Федерацией и Северо-Восточным федеральным университетом, работы впереди много, есть куда двигаться.

В прошлом году мы начали расширять связи со странами Африки. Новыми членами, кроме Бенина и Мадагаскара, на Конгрессе в Финляндии единогласным голосованием стали Того, Нигерия и Центральноафриканская республика. И вот результат — треть участников чемпионата составляют представители африканского континента. Надеюсь, что мы уже в этом году вместе проведём первый всеафриканский чемпионат.

— Как вам это удалось?

— В 2017 году на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи мы провели масштабную презентационную работу, итогом которой стало создание Всемирной студенческой лиги «Mas-Wrestling Universe». Так что участие молодых мас-рестлеров из студенческой среды на нашем чемпионате можно уверенно считать наследием Фестиваля молодёжи всей планеты.

В российских вузах высшее высококвалифицированное образование получают сотни тысяч иностранных студентов из стран, с которыми Россия строит общее будущее. К примеру, Туркменистан направил в Россию для обучения более 30 тысяч молодых людей, и это лишь один пример.

В настоящее время, по данным Министерства образования и науки России, в 688 вузах обучаются около 300 тысяч иностранцев с динамикой прироста к концу 2024 года до 425 тысяч. Такая цель обозначена в паспорте национального проекта «Образование».

Привлекая молодёжь из-за рубежа, мы помогаем интегрироваться, расширяем их кругозор в области спорта и работаем на перспективу. Дипломированные специалисты увезут из Якутии домой полученные навыки, будут содействовать развитию мас-рестлинга в своих странах. В сущности, это вклад в будущее нашего спорта.

Я благодарен Главе Республики Саха (Якутия) Айсену Сергеевичу Николаеву, который в своём послании Государственному Собранию РС(Я) (ИлТумэн) напутствовал депутатов на дальнейшее развитие мас-рестлинга вплоть до включения в программу Олимпийских игр, а также дал поручение создать Международный центр мас-рестлинга в городе Якутске. И эта работа началась.

Министерство спорта Российской Федерации и Олимпийский комитет России отмечают положительную динамику продвижения мас-рестлинга на всех континентах, в связи с чем на днях были подписаны соответствующие соглашения о сотрудничестве.

Особенностью нынешнего чемпионата мира будет вплетение в соревновательную часть культурной составляющей.

Хотелось бы поблагодарить всех спонсоров, благодаря которым наш чемпионат пройдёт без сучка и задоринки. Это «Железные дороги Якутии», «Саханефтегазсбыт», Алмазэргиенбанк, «Арктик Капитал», «Киэргэ», Геопроммайнинг, «Якутскэнерго», Авиакомпания «Полярные авиалинии», «Алмазы Анабара», «Золото Ыныкчана», «Таас-Урэх Нефтегазодобыча», «РИЦ «Офсет», производственный кооператив «Монтажник», парк «Урдэл», Сахаэнерго, «Камелёк», «Туймаада Нефть», ФАПК «Якутия», ГФКП «Якутский скот», «СибНорд», «Амикан», «Утум Инвест+», а также А.Н.Ким-Кимэн, А.С.Хаенко и другие. К сожалению, у нас нет таких крупных компаний, как «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром» и других, но мы надеемся, что акционерная компания «АЛРОСА», для которой всегда было делом чести поддерживать социальные проекты республики, выступит в качестве генерального спонсора.

— Александр Константинович, расскажите, пожалуйста, об изюминках Чемпионата мира, чем он запомнится нам и иностранным гостям? Куда вы пригласите зрителей? Можете рассказать поподробнее о том, где что будет происходить?

— На 22-го июня в Овальном зале республики запланировано расширенное заседание Конгресса Международной федерации мас-рестлинга с участием Главы республики А.С.Николаева, посвящённое столетию образования ЯАССР. В этот же день состоится жеребьёвка участников первого дня соревнований в «Триумфе» и совещание судейской коллегии с представителями стран-участниц.

23 июня — первый соревновательный день, а сильнейшие мас-рестлеры планеты отправятся в архитектурно-этнографический комплекс Ус Хатын. Мы установим там символ благополучия и гостеприимства якутского народа — якутскую коновязь Сэргэ мадьыныи, которую изготавливает известный якутский мастер Фёдор Марков. Кроме того, будет установлен мраморный камень в память о проведении спортивного праздника в столь значимый год — год столетия ЯАССР и заложена капсула с посланием нашим потомкам.

24 июня — второй соревновательный день в «Триумфе». Финал абсолютного первенства пройдёт в местности Ус Хатын во время празднования национального праздника Ысыах. Сильнейших мадьыны планеты будут чествовать в торжественной атмосфере на глазах у всего якутского народа.

В 15.00 состоится церемония открытия Сэргэ мадьыны, торжественное открытие финальной части, пройдут поединки и церемония награждения, где впервые прозвучит гимн Международной федерации мас-рестлинга, авторами которого стали победители конкурса народный писатель Наталья Михалёва-Сайа и композитор Юрий Спиридонов. В этом году, кстати, мы впервые будем праздновать Всемирный день мас-рестлинга.

Ну и, по традиции, участников и организаторов мирового первенства объединит якутский хоровод дружбы — осуохай. Мы, крепко взявшись за руки, пойдём по кругу вокруг Сэргэ мас-рестлеров мира и продемонстрируем наше единство всему миру.

— Спасибо. Хорошего нам праздника!





