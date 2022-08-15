15.08.2022
14:38
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Спорт

Якутский мас-рестлинг покоряет США

Фитнесс-модель и тренер Эшли Мэйн из Лос-Анджелеса поделилась видео одного из соревнований по мас-рестлингу, передает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.

Подписчиков удивил такой вид спорта и назвали Mad Wrestling (безумный рестлинг). Сама Эшли отмечает, как здесь за секунду можно превратиться в демона.

Фото: https://t.me/yakutia_kp
Источник: https://t.me/yakutia_kp

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