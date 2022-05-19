Якутский марсоход провел первый тест-драйв на марсианском полигоне

Первый в своем роде эксперимент был проведен при участии профессоров и ученых Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, которые посетили Якутию в целях реализации научно-образовательного проекта “Монитор” на основе спутников в стандарте кубсат и в рамках научно-методического сотрудничества с Малой академией наук республики.

После небольших маневров ровера, якутского марсохода класса Perseverance, в марсианском полигоне Езеро Малой академии наук Якутии в с. Чапаево, Хангаласский улус, научная команда миссии под руководством Андрея Петрова, тьютора, директора Центра управления полетами при академии, сделал успешную попытку собрать образцы пород, расположенных в искусственно созданном кратере.

Модель марсохода Perseverance — масштабный проект по разработке функциональной модели действующего марсохода с одноименным названием. Имеет на борту поворотную камеру передающую картинку в реальном времени, робо-руку с пятью степенями свободы, рабочую подвеску, GPS и различные датчики, а также вертолет Ingenuity.

К удивлению ученых, дистанционно управляемый ровер вел себя уверенно. Подобные эксперименты позволяют юным исследователям тестировать свои изобретения прямо в академии, в специально созданных для этого условиях, что крайне важно для объективной оценки возможностей своих изобретений, в частности ровера, и того, как он себя повел бы на четвертой планете Солнечной системы.

“Большой путь всегда начинается с маленького, и если у нас сперва были первые шаги очень скромными, то сейчас космическая программа академии начинает обретать серьезные ориентиры, которые позволят большинству участников наших проектных смен получить реальные результаты от проведения научно-исследовательских проектов в космической области”, — сказал ректор академии Василий Павлов.

Сергей Свертилов, профессор кафедры физики космоса, Научно-исследовательского института ядерной физики им. акад. Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова, отметил высокий профессиональный уровень команды и глубокие знания предмета. В рамках проекта “Монитор” предполагается запуск малых космических аппаратов на околоземную орбиту, кубсатов, небольшого размера спутников.

“Мало запустить космический аппарат, с него нужно получить какие-то данные. Для этого нужны приемные пункты. Идея заключается в том, чтобы в образовательных учреждениях ставить такие пункты, на которые можно сбрасывать данные со спутников. Школьники непосредственно будут участвовать в приеме этих данных и под руководством преподавателей анализировать их”, — рассказал Сергей Свертилов.

В 2012 году на базе Физико-математического форума “Ленский край” была проведена космическая школа, где одним из первых преподавателей был Владимир Радченко, заведующий лабораторией и руководитель образовательных программ НИИЯФ МГУ им. М.В. Ломоносова.

“Спутники, большая наука, Воздушно-инженерная школа, которыми занимаемся мы в Институте ядерной физики МГУ им. М.В. Ломоносова и ваши ребята, занимающиеся с 7-8 класса в Малой академии наук, участвуя в наших проектах — все это сошлось воедино. Это не просто визит вежливости и интереса, а перспектива тесного сотрудничества”, — поделился он.

В рамках своего визита ученые посетили Дом научной коллаборации СВФУ им. М.К. Аммосова, где была представлена информация о научно-исследовательских проектах для обучающихся СУНЦ СВФУ им. М.К. Аммосова, Детский технопарк “Кванториум”, Музей мамонта им. П.А. Лазарева, а также выступили с докладами в Институте космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН.

“Вижу очень большие перспективы взаимодействия и сотрудничества между Московским государственным университетом и Малой академией наук Якутии в научно-методической работе со школьниками, в постановке научно-методических программ космических экспериментов, в популяризации космической деятельности в Российской Федерации и за ее пределами”, — подытожил Владислав Оседло, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына.