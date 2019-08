Якутский Майкл Джексон летит покорять Москву

View this post on Instagram

#живойзвук 😱😍 Про Михаила Рожина я не знала ничего, пока Андрей мне не скинул его песню. А найти его не так то просто было😃 нашла в Эвено Бытантайском улусе, в стаде сидел😊 В июне приехал, начали и вот пока маленький результат, немного волнуюсь даже😃 Послезавтра он летит в Москву на проект😱😱😱 пробовать свои силы, талант и набраться опыта🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Пожелаем удачи! Сами с ним не летим😌 тут студию надо упаковать до 9 сентября. А подготовили Мишу все) Серго @sergosidorov , Андрей @andrey_lamutskij @tetim_music__ и в Москве встретит @qbeye_zvdcrew 👍🏽👍🏽👍🏽 Когда за твоей спиной есть надежная команда, есть кому довериться — ВОЗМОЖНО ВСЁ! ✊🏽✊🏽✊🏽🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️ #zvd #zavod