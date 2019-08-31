Якутский Майкл Джексон летит покорять Москву

Певец Михаил Рожин летит в Москву участвовать в песенном конкурсе. Перед этим он прошел подготовку в студии «Zavod» Нюргуяны Яковлевой.

Как пишет сама Нюргуяна, найти Михаила было не так-то просто: «в стаде сидел». Оказалось, не зря — голос у Михаила-Майкла Рожина ничуть не уступает оригиналу.