31.08.2019
16:55
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Светская хроника

Якутский Майкл Джексон летит покорять Москву

Певец Михаил Рожин летит в Москву участвовать в песенном конкурсе. Перед этим он прошел подготовку в студии «Zavod» Нюргуяны Яковлевой.

Как пишет сама Нюргуяна, найти Михаила было не так-то просто: «в стаде сидел». Оказалось, не зря — голос у Михаила-Майкла Рожина ничуть не уступает оригиналу.

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#живойзвук 😱😍 Про Михаила Рожина я не знала ничего, пока Андрей мне не скинул его песню. А найти его не так то просто было😃 нашла в Эвено Бытантайском улусе, в стаде сидел😊 В июне приехал, начали и вот пока маленький результат, немного волнуюсь даже😃 Послезавтра он летит в Москву на проект😱😱😱 пробовать свои силы, талант и набраться опыта🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Пожелаем удачи! Сами с ним не летим😌 тут студию надо упаковать до 9 сентября. А подготовили Мишу все) Серго @sergosidorov , Андрей @andrey_lamutskij @tetim_music__ и в Москве встретит @qbeye_zvdcrew 👍🏽👍🏽👍🏽 Когда за твоей спиной есть надежная команда, есть кому довериться — ВОЗМОЖНО ВСЁ! ✊🏽✊🏽✊🏽🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️ #zvd #zavod

A post shared by YANA YAKOVLEVA | ZVD (@zavod_ny) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B1yijkVhL7C/
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