Якутский любительский театр приглашен в Москву!

Радостные новости культурной жизни Якутии этой недели включил успех любительского театра «Синяя птица». Якутская постановка пьесы Эжена Ионеско «Лысая певица» стала лауреатом отборочного тура IV фестиваля любительских и народных театров им. Ф.Г. Раневской.

Это несомненый успех постановщика Ольги Никитичны Андреевой. Жюри отметило «хорошую драматургию, профессиональную работу режиссера», «общих рекомендаций к режиссеру нет! чрезвычайно профессионально!!!». Такие оценки стоят большого — о значимости фестиваля говорят имена членов жюри: народный артист РФ Валерий Гаркалин, заслуженный артист РФ Игорь Куценко, доцент МГИК Станислав Жуков, режиссёр-постановщик документального и художественного кино Михаил Калмыков, известный телеведущий Петр Кулешов и другие. Председатель жюри — народная артистка РСФСР Лариса Лужина. Организаторы фестиваля — творческое объединение «Времена года», Союз Театральных деятелей России, школа-студия МХАТ, Театральный институт им. Б. Щукина, ВГИК, «МОСКОНЦЕРТ».

В игре актеров оценили хорошую партнерскую работу, «абсолютное попадание в образы персонажей». Нужно сказать, что пьеса, взятая «Синей птицей», сложна для привычного восприятия. Казалось бы ничего не значащие бессмысленные диалоги, герои почти безлики, марионеточны. Абсурд, иллюзия отсутствия художественного конфликта, причинно-следственных связей В свое время каждая пьеса Ионеско являлась шоком для общества. Драматургическую революцию Ионеско понять — себя ломать. Но в том и смысл, дидактика игры! С которой удивительно успешно справились артисты «Синей птицы».

Теперь уже и Москва желает увидеть игру якутской студии. Работа любителей признана, участники в мае приглашены на финал фестиваля имени Раневской. Якутия делает новый шаг к культурному саморазвитию и его следовало бы суметь поддержать.



