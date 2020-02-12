Якутский курьер разбогател на полмиллиона рублей
Участковый раскрыл факт присвоения около 500 000 рублей работником курьерской службы.
К участковому уполномоченному полиции обратился руководитель курьерской организации и сообщил, что кто-то из работников ввел в заблуждение бухгалтерию. При служебной проверке выявилась недостача крупной суммы денег в размере почти полумиллиона рублей.
В ходе предпринятых оперативных мероприятий, благодаря слаженным действиям полицейского и коллектива курьерской организации злоумышленник был выявлен. Им оказался 49-летний курьер.
Подозреваемому удавалось довольно продолжительное время скрывать факты присвоения денег по накладным, так как он был одним из самых опытных работников в организации и находился на хорошем счету. В отличие от других работников ему позволялось отчитываться по накладным не ежедневно как того требуют правила.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».
Подозреваемый пояснил свои незаконные действия тем, что хотел решить финансовые проблемы. На данный момент в его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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