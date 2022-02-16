Якутский косплей «Звёздных войн» вошел в онлайн-эциклопедию самых необычных арт-объектов страны

Участников всероссийского конкурса Туту Арт объединили в онлайн-энциклопедию и нанесли на интерактивную карту

Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил энциклопедию самых необычных народных арт-объектов России. В неё вошли авторские достопримечательности изо всех 85 регионов страны, принявшие участие во всероссийском конкурсе Туту Арт, который прошел с октября 2021 по январь 2022 года. Победителем конкурса стал мамонт из железа в Магадане, официальное название объекта — скульптура «Время». Но все 85 участников всероссийского конкурса получили своё место в онлайн-энциклопедии самых необычных народных арт-объектов страны.

Каждый желающий может посмотреть фотогалерею 85 уникальных объектов, прочитать историю их создания и необычные факты о них, а также узнать, где эти объекты расположены и как авторам пришла идея их создания. Арт-объекты можно отсортировать по названию региона или рейтингу, а также найти их координаты и спланировать путешествие.

Также команда Туту.ру разбила арт-объекты по трем категориям. Были созданы отдельные подборки необычных зданий, скульптур и креативного транспорта. Например, в список необычных зданий России вошли дачная обсерватория в Алтайском крае, дом из бутылок в Курской области, крутящийся дом в Карачаево-Черкесской Республике и еще 28 построек в разных регионах России. В подборку необычных скульптур попали, к примеру, «зоопарк» из цемента в Еврейской автономной области, крошки-хомлины в Калининграде, леотавр из шин в Краснодарском крае и другие интересные объекты. К необычному транспорту отнесли карету для императрицы в Ульяновской области, подлодку «Кит» в Санкт-Петербурге, копию истребителя X-Wing из «Звёздных войн» в Якутии.

«Эта энциклопедия уникальна в своем роде. Еще никто и никогда ранее не объединял необычные народные арт-объекты, созданные жителями России из всех 85 регионов страны. Впечатляет как собранная география, так и спектр самих объектов: тут и необычные дома, и уникальный транспорт, и запоминающиеся скульптуры, и копии мировых достопримечательностей, и косплей узнаваемых артефактов из фильмов, и даже дерево из денег», — комментирует Сергей Пищулов, создатель сообщества путешественников Туту.ру.

Всероссийский конкурс самых необычных народных арт-объектов России, который провел сервис Туту.ру, завершился в январе 2022 года. За три месяца свои голоса за претендентов отдали более 70 тысяч человек. Помимо одержавшего победу магаданского мамонта из железа в тройку также вошли копии мировых башен в Вологодской области и пластиковые шедевры в Пензенской области. Конкурс проходил при информационной поддержке издания Lenta.ru.

В марте представители сервиса поездок и путешествий Туту.ру, а также журналисты федеральных СМИ отправятся в Магадан, чтобы вручить награду победителю конкурса Туту Арт.