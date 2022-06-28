Якутский колледж культуры укрепляет связи с вузами Санкт-Петербурга

Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой и Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ, г. Санкт-Петербург) заключили соглашение о сотрудничестве в творческой, учебной и научной деятельности. Подписание документа состоялось в Якутске в рамках I конгресса национальных театров.

Директор ЯККиИ Захар Никитин, ректор РГИСИ Наталья Пахомова и проректор по стратегическому партнерству и развитию Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасия Ярмош обсудили укрепление связей между учебными заведениями и ряд совместных творческих и образовательных инициатив. Так уже 26 июля в Санкт-Петербурге запланирован обновленный показ спектакля о студентах-блокадниках «Несыгранные роли» в исполнении молодежного театра «Күн Өркөн» Якутского колледжа культуры и искусств.

«Наши первые контакты с вузами культурной столицы России состоялись в 2019 году, когда студенты ЯККиИ посетили Санкт-Петербург с гастролями. С тех пор мы планомерно развиваем и укрепляем эти связи», – сказал директор ЯККиИ Захар Никитин.

Также ректор РГИСИ и проректор СПбГУ встретились со студентами колледжа культуры, ответили на интересующие их вопросы, касающиеся, в первую очередь, возможности продолжения обучения в творческих вузах северной столицы. Студенты продемонстрировали гостьям из Санкт-Петербурга якутские национальные танцы и игру на хомусе.

«Сохранение в первую очередь народной и национальной культуры должно быть в приоритете при подготовке кадров сферы культуры на местах», – отметила по результатам встречи ректор РГИСИ Наталья Пахомова.