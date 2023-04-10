Якутский колледж культуры провел гала-концерт «Моему учителю»

Якутский колледж культуры провел XXX гала-концерт «Моему учителю»

9 апреля в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялся XXX юбилейный Гала-концерт творческих коллективов Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой «Моему учителю» («Учууталбар»). Мероприятие было приурочено к Году педагога и наставника в Российской Федерации.

Зрителей приветствовал директор ЯККиИ Захар Никитин: «Традиция ежегодного проведения отчетных гала-концертов была заложена Аграфеной Дмитриевной Макаровой, чье имя с гордостью носит наш колледж, еще в начале 1990-х годов. Гала-концерт для нас является очень важным событием, студенты и преподаватели в течение года разрабатывают творческие идеи и замыслы, чтобы реализовать их на большой сцене. Сегодня мы также в десятый раз вручаем премию «Күн Өркөн» нашим лучшим выпускникам. В связи с Годом педагога и наставника в РФ, мы вручим премию тем, которые работают непосредственно с подрастающим поколением».

В программу концерта вошли 25 номеров, созданных студентами и преподавателями колледжа за год. Жанры номеров варьировались от хореографии и эстрадных миниатюр, до вокала и традиционного якутского фольклора. В этом году вместе со студентами на сцену вышли и преподаватели колледжа.

Зрителей порадовали выступления коллективов, ставших визитной карточкой ЯККиИ – народного ансамбля танца «Өркөн», студенческого обрядово-ритуального театра «Эйгэ», ВИА «BaArt».

«Правительство Якутии в программе развития на 2023 год заложило строительство пяти домов культуры. Два из них будут сданы уже в текущем году и еще три в следующем. Мы последовательно развиваем сферу культуры и ее сопутствующую инфраструктуру, а выпускники колледжа всегда будут востребованы в новых домах культуры и других профильных учреждениях. Хочу пожелать студентам ЯККиИ творческих успехов и раскрытия таланта!», – сказал присутствовавший на концерте председатель правительства РС(Я) Андрей Тарасенко.

В рамках гала-концерта «Моему учителю» проведена X церемония вручения премии «Күн Өркөн» и «Надежда Күн Өркөн».

Премия «Күн Өркөн», посвященная Году педагога и наставника

за значительный вклад в развитие системы образования в сфере культуры и искусства, творческие достижения, сохранение и распространение культурных традиций

Направление «Хореографическое творчество» – Аввакумова Ирина Еремеевна, преподаватель МБОУ ДОД «Эльгяйская детская школа искусств», заслуженный работник культуры РС (Я); Направление «Хоровое дирижирование» – Николаева Лидия Петровна, педагог-концертмейстер МБУ ДО ДШИ №2 г. Якутска; Направление «Этнохудожественное творчество» – Гаврильева Вера Николаевна, учитель национальной культуры МБОУ «Партизанская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «Намский улус» РС(Я), руководитель ансамбля «Куерэгэй»; Направление «Режиссер» – Попова Евгения Николаевна, режиссер Абагинского народного театра МБУ Абагинского центра духовности им. У.Г. Нохсорова, преподаватель высшей категории Амгинской детской школы искусств им. А.А. Черемных, руководитель детской театральной студии «Маска» им. Ф.Ф. Потапова, отличник культуры РС(Я); Направление «Библиотечное дело» – Колосова Наталья Львовна, ГКУ РС (Я) «Национальная библиотека РС (Я)», библиотекарь 1 категории; Направление «Музыкальное искусство эстрады» – Неустроева Светлана Иннокентьевна, художественный руководитель подросткового вокального ансамбля «Дохсун» Майского СДК им. М.М. Лобанова; Направление «Фото и видеотворчество» – Ляшеева (Аксаментова) Надежда Сергеевна, старший педагог допобразования в Детском (подростковом) центре, руководитель видеолаборатории «квАРТал».

Премия «Надежда Күн Өркөн»

за успехи в учебе и общественной жизни колледжа, за творческие достижения среди студентов

Латышев Андрей, группа «Хоровое дирижирование-19»; Алексеев Сергей, группа «Этнохудожественное творчество-19»; Гаврильев Сергей, группа «Социально-культурная деятельность-20»; Дьячковская Айыына, группа «Хореографическое творчество-19».

Премия А.Д. Макаровой – Михаил Степанов, преподаватель спецдисциплин ЯККиИ

Премия Г.Г. Софронова – Скрябин Ярослав, студент группы «СКД-19»

Премия Т.П. Сивцевой – Атласова Чэмэлиинэ, студентка группы «ЭХТ-19»

Помимо этого Благодарственным письмом Правительства РС(Я) была отмечена преподаватель ЯККиИ Елизавета Попова. Знаки Отличник культуры РС(Я) получили преподаватель Сардана Харитонова и заведующая производственной практикой ЯККиИ Александра Черноградская, педагогу-организатору Айсену Иванову вручен знак Отличник молодежной политики РС(Я).

«Якутский колледж культуры и искусств продолжает славные традиции, которые были заложены первопроходцами культуры, учителями и наставниками еще в далеких 1930-х годах. Именно с тех пор, когда в 1937 году открыло свои двери Якутское культпросветучилище, ведет свою историю ЯККиИ. От имени Министерства культуры и духовного развития РС(Я) я хотел бы поблагодарить всех учителей за творчество, талант и усердие, которые вы проявляете в деле воспитания наших детей», – отметил 1-й заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Афанасий Ноев.