16.09.2022
21:08
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Общество

Якутский клоун Ростик болен — нужна помощь!

В якутских соцсетях друзья распространяют информацию о серьезной болезни Ростислава Лебедева — известного в Якутске циркового клоуна Ростика. Из-за диабета 2 степени ему грозит ампутация стопы.
Как подтвердили Sakhalife, Ростислав Лебедев сегодня утром улетел в Новосибирск. Друзья предлагают собрать деньги на лечение любимого клоуна Ростика.

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
Один комментарий на «Якутский клоун Ростик болен — нужна помощь!»
  1. горожанин 16.09.2022 21:43

    Надо помочь, якутяне, давайте все вместе поднажмемся, кто сколькоможет!

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