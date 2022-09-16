Якутский клоун Ростик болен — нужна помощь!

В якутских соцсетях друзья распространяют информацию о серьезной болезни Ростислава Лебедева — известного в Якутске циркового клоуна Ростика. Из-за диабета 2 степени ему грозит ампутация стопы.

Как подтвердили Sakhalife, Ростислав Лебедев сегодня утром улетел в Новосибирск. Друзья предлагают собрать деньги на лечение любимого клоуна Ростика.

Фото: Соцсети Источник: Соцсети

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