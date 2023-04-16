Якутский кинопроект презентовали в Центральном Доме Российской Армии

Просмотр фильма «Рядовой Чээрин» и презентация проектора «Экстра Синема» прошли в кинолектории Центрального Дома Российской Армии. При показе созданного якутскими кинематографистами военно-патриотического фильма был использован разработанный в Технопарке «Якутск» в рамках импортозамещения проектор «Экстра Синема».

Автор сценария и режиссер фильма «Рядовой Чээрин» Дмитрий Кольцов, выступивший перед сеансом, сообщил, что в основе фильма лежит повесть якутянина-фронтовика Тимофея Сметанина о молодых жителях республики, отважно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Авторы посвятили свою картину всем советским воинам и уверены, что она окажет важное воспитательное воздействие на молодежь.

Об использовании проекта «Экстра Синема» в России, в том числе в Донецкой Народной Республике, сообщил постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации – первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов. Он рассказал, как на фильм «Рядовой Чээрин» реагировали жители Донецка, сравнив сопереживания зрителей главным героям и их веру в победу с просмотрами солдатами Великой Отечественной войны таких знаменитых картин, как «Александр Невский» и «Два бойца».

О том, что сегодня противоборство происходит не только на полях сражений, но и в духовной сфере, говорил со зрителями директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный. По его мнению, сила кинематографа здесь может играть особую роль. Он подчеркнул важность сотрудничества Минобороны России с Республикой Саха (Якутия), выступившей инициатором создания инновационной системы «Экстра Синема».

Инновационные подходы к кинопоказу в военных учреждениях культуры обсуждались на «круглом столе «Новые технологии в кинопоказе», в котором приняли участие представители органов военного управления и руководителей военных учреждений культуры, в том числе директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный, генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино при Минобороны России Максим Ксензов, руководитель исследований Института кино НИУ Высшей школы экономики Олег Иванов, начальник отдела информационного обеспечения культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Дмитрий Глазов, начальник ЦДРА заслуженный работник культуры РФ Василий Мазуренко и другие.

Итогом «Круглого стола» стало подписание договора передачи комплекта оборудования «Экстра Синема» Центральному Дому Российской Армии. Договор подписали Василий Мазуренко и директор ООО «Экстра Синема» Петр Чиряев.

Центральный Дом Российской Армии, которому передан комплект оборудования для кинопоказа, стал экспериментальной площадкой, и его апробация может стать началом использования кинопроекторов всеми военными учреждениями культуры, в том числе в отдаленных гарнизонах.