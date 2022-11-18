18.11.2022
15:28
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Общество

Якутский киберспортсмен обошел чемпиона мира

Якутский киберспортсмен возглавил рейтинг топ-игроков мира по Counter Strike: GO. Эрхан Багынанов обошел чемпиона мира.


Якутянин Эрхан Багынанов Gokushima стал лучшим в топе игроков мира по дисциплине Counter Strike: GO по версии Faceit Elo. Об этом ЯСИА сообщили в Федерации киберспорта республики.

«Снайпер команды HOTU eSports Эрхан Багынанов Gokushima стал топ-1 игроком мира по дисциплине CS:GO по версии Faceit Elo, обогнав участника команды G2 Илью Осипова m0NESY и участника чемпионского состава Outsiders Петра Большакова Fame, — рассказали в федерации.

Составы HOTU eSports из Якутии по дисциплинам Dota 2 и CS:GO прошли в плей-офф Открытых киберспортивных игр – 2022. Призовой фонд всероссийского чемпионата по компьютерному спорту составляет 3,5 млн рублей.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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