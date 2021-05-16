Якутский «Иччи» увидят в Шанхае

Фильм «Иччи» покажут в рамках Film Panorama Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF). Картина режиссера Костаса Марсаана и продюсера Марианны Сиэгэн вошла в программу Midnight Fantasy кинофестиваля.

«Иччи» — мистический хоррор о семье, поселившейся в месте с загадочной историей. Одной ночью событие из прошлого таинственным образом возникает в настоящем, запуская цепочку мистических происшествий. В главных ролях Марина Васильева, Борислав Степанов, Матрена Корнилова, Илья Яковлев и Дмитрий Михайлов.

Шанхайский международный кинофестиваль проходит с 1993-го и является одним из самых масштабных мероприятий как для азиатского, так и для мирового кинематографа. В основную конкурсную программу Golden Goblet Award входят полнометражные, короткометражные, анимационные и документальные фильмы. В этом году он состоится 24-й раз с 11 по 20 июня на 40 площадках Шанхая и ближайших городов.

Картина режиссера Костаса Марсаана вошла в конкурсные программы Международных кинофестивалей и успешно продолжает свой фестивальный тур.

«Иччи» в прокате 27 мая во всех кинотеатрах России. Билеты в продаже.