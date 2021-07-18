Якутский художник совершила полукругосветное путешествие
Кто соскучился по Якутии или не был там никогда, эта выставка, как маленькое путешествие. Вы сможете почувствовать этот край!
Известный якутский художник, талантливый педагог Ирина Меккумянова-Пильска 15 июля в Санкт-Петербурге открыла новую выставку.
Как пишет сама Ирина: «История создания этой выставки такова: первые, эскизы и отдельные работы 2006 год. Первая выставка в Петербурге Институт истории искусств Конференция памяти Пекарского 2014. Выставка «Моя Якутия» Гданьск, Сопот, Гдыня, Путск Польша . Галерея WL4, Gdańsk, Галерея 86 Gdańsk, Кафе Anioł Gdynia, Кафе Topos Sopot, Выставочный зал музея Putsk.2016.Российский центр науки и культуры г. Гданьск. 2017; Biblioteka Główna — Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku 2017;Biblioteka na Strzyży Filia nr 8 WIMBP w Gdańsku 2017 Калининград 2018, Владивосток 2019, Москва, 2019 Петербург 2021 Выставка начиналась в Петербурге и после полукругосветки вернулась сюда!»
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