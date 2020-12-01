Якутский Холод 2.0

Предлагаем Вашему вниманию научно-популярную мини версию фильма о Холоде, подготовленного на основе материалов представителей пяти научных учреждений Якутии: Института Физико-технических Проблем Севера им. В.П. Ларионова, Института Гуманитарных Исследований и ПМНС, Института Мерзлотоведения, Арктического научно-исследовательского центра и Якутского НИИ сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова.

Холод никуда в ближайшие десятилетия в нашем регионе не исчезнет, по крайней мере, зима будет проходить при -25-45 С в Центральной Якутии. Не использовать данный потенциал нашей природы при современном уровне развития технологий в скором времени покажется не столько не рациональным, сколько глупым. В сознании ученых и культурологов назрело понимание о экономическом потенциале, скрытом в зимней стуже, о ее креативном потенциале с позиции апробации технологий для Арктики, событийного туризма. Выходят специализированные научно-популярные издания, подчеркивающие мощный потенциал культургенеза, связанного с Холодом. Нам еще предстоит понять многое из того, что удалось осуществить нашим предкам, освоившим этот суровый край, выработавшим уникальные для мирового сообщества императивы взаимоотношения с природой, обеспечивающие экологичность сосуществования в хрупкой природной среде. Культурный синтез современного и традиционного еще подарит сенсационные культурные формы и изобретения.

На примере якутской культуры и ее отношения к Холоду, раскрываются перспективы его использования с целью вписывания Якутского Холода в современную креативную экономику, которую можно назвать «Холодовая Экономика» или «Экономика Холода». Мини-фильм посвящается началу Якутской Зимы, Морозам и проекту «Зима начинается в Якутии».

Приятного просмотра!

Ждем Ваших откликов, для продолжения отражения интересных идей по Холоду и холодовым технологиям по адресу: yakutia100@list.ru

PS: Сегодня по Креативному потенциалу Холода проходит в течение дня международный виртуальный мост, организованный АГИКИ, Вы можете также стать его зрителями и участниками в прямой ютьюб-трансляции по адресу, которая идет сегодня 1 декабря 2020 г., с утра и буквально до 19-20 часов местного времени: