Якутский горсуд оправдал супругов Жестковых — СМИ

Якутский горсуд оправдал экс-гендиректора «Водоканала» Николая Жесткова, сообщает «Якутск вечерний».

Бывшему директору, который возглавлял «Водоканал» 17 лет, инкриминируют следующие действия: используя свое должностное положение, он заключил договор с ООО «Гейзер», директором которого являлась его законная жена Светлана Жесткова.

«Водоканал» закупал питьевую воду у этой частной компании. Договор был заключен в 2005 году. Расторгли его в октябре 2017. Кстати, скважина «Гейзера» была расположена прямо на одном из земельных участков «Водоканала» — на улице Можайского в порту. Там располагается водоузел № 3 с двумя большими резервуарами для воды. Адвокат Сергей Аверцев сообщил ЯВ, что ущерба «Водоканалу» от действий супругов Жестковых не было.

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А кому нанесли ущерб супруги Жестковы?

Как прокомментировал тгк «Торбозное радио» слова адвоката экс-директора «Водоканала»: Ущерба Водоканалу нет…, так как за это все заплатили мы, потребители-жители Якутска.

Адвокат Жесткова прямо заявил — затраты на поставляемые женой Жесткова воду были включены в тарифы «Водоканала». Так что потерпевшими по уголовному делу гипотетически должны быть все жители Якутска, а не «Водоканал».

Но за это судить не будут… Ведь тарифы «Водоканала» в свое время утвердили все госструктуры — Госкомцен и т.д.



