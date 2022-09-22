Якутский горсуд начал рассматривать уголовное дело «ЯРКО»

Якутский горсуд назначил судебное заседание по уголовному делу в отношении руководства потребительского кооператива «ЯРКО». Михаил Мярикянов, Иван Кычкин, Сергей Немков, Айталина Солдатова, обвиняемые в злоупотреблении полномочиями, снова предстанут перед судом. Первое заседание назначено на 28 сентября — сообщает Sakhaday.ru

Речь идет о нашумевшем уголовном деле «ЯРКО», расследование которого длилось пять лет. Из-за действий руководителей связанных друг с другом структур — кооперативов «ЯРКО», «Тойук» и «Северной строительной компании» — пострадали вкладчики, дольщики, Минстрой Якутии и ДИЗО Якутска. Общий ущерб по делу составил 1,2 млрд рублей.

Сложность в деле заключалась в том, что корпорация «СИА», в которую входили названные организации, не была закреплена юридически. По сути Михаил Мярикянов создал вертикально интегрированную систему организаций, в которую входили предприятия по производству строительных материалов, компания-застройщик, риелторская фирма, кредитные кооперативы и другие связанные организации, рассказывал в интервью Sakhaday следователь МВД Якутии Николай Васильев, завершивший расследование уголовного дела.

Кооперативы «ЯРКО» и «Тойук» привлекали вклады жителей республики. С 2010 года правление кооперативов коллегиальными решениями выдавало займы подконтрольным Мярикянову предприятиям. При этом они имели задолженность перед «ЯРКО» и «Тойук», что противоречит уставу кооператива и ФЗ о кредитной кооперации. Эти действия шестерых членов правления в совокупности привели к последствиям, объяснял Васильев.

Примечательно, что в «СИА» членом наблюдательного совета состоял бывший прокурор Сергей Немков. Он один из шести обвиняемых по уголовному делу «ЯРКО». Также он был председателем правления этого кооператива и уволился в октябре 2013 года.

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