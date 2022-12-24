Якутский город Томмот выиграл 80 миллионов рублей на благоустройство 

Поздравляем город Томмот с победой в VII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды!!! ️

По итогам конкурса на реализацию проекта зоны отдыха «Укулан» город Томмот получит 80 млн рублей.

Напомним, в этом году Якутия направила четыре конкурсных заявки. 18 августа в городе Тамбов объявили имена победителей — проекты благоустройства общественных пространств в городах Олекминск, Ленск и Алдан вошли в число 160 лучших в стране. На реализацию проектов в 2023-2024 годах республика получит 240 миллионов рублей из федерального бюджета: Ленск — 85 млн, Алдан — 85 млн и Олекминск — 70 млн.

Томмот тоже участвовал в конкурсе, но, к сожалению, не вошел в число победителей. Был объявлен дополнительный конкурс, в котором, как стало известно сегодня, Томмот одержал долгожданную победу. На этот раз команда учла все замечания жюри, доработала заявку в части более предметного вовлечения жителей и уточнения экономических параметров, и подала заявку снова.

Таким образом, все проекты этого года стали победителями! Проекты благоустройства городов Якутии не первый год побеждают в конкурсе федеральных грантов — за пять лет конкурса регион насчитывает семь побед: 2018 год – сквер в Олекминске, 2019 – парк в Нюрбе, набережная в Покровске, 2020 – сквер в Верхоянске, площадь в Среднеколымске, 2021 – набережная в Нюрбе, бульвар в Покровске. Общая сумма привлечённых средств составляет 545 млн рублей.

Благодаря поддержке Главы республики и созданию регионального Центра компетенций по вопросам городской среды сегодня республика показывает системный характер подготовки проектов благоустройства. И эта победа еще раз доказала, что мы двигаемся в правильном направлении. Это результат работы большой команды — Управления архитектуры РС(Я), Центра компетенций LETOYAKUTIA, городских команд во главе с мэрами и, конечно же, архитекторов.