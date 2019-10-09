Якутский главврач победил во Всероссийском конкурсе

4 октября 2019 года состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской премии в области санитарной авиации «Золотой час», которая призвана отметить выдающиеся заслуги профессионалов в этой сфере. Эта уникальная в своем роде профессиональная награда призвана отметить развитие санитарной авиации — важного социально-ориентированного проекта, который активно развивается в стране при поддержке государства.

«Золотой час» в медицине – это то короткое время, за которое можно наиболее эффективно оказать помощь пострадавшему при тяжелой травме или обострении болезни. Использование авиации позволяет соблюсти принцип «золотого часа» и ежегодно спасти тысячи людей. В некоторых регионах России вертолет является единственным возможным средством оперативной доставки пациентов в медицинские учреждения. Премия призвана отметить профессионализм отдельных специалистов, проектных групп, производственных и конструкторских компаний, авиационных компаний, медицинских организаций и обратить внимание общественности на социально-значимую и ответственную миссию санитарной авиации, в которую вовлечены талантливые и самоотверженные люди.

Победителей в каждой из номинаций выбирал экспертный совет, в который вошли авторитетные представители авиационной индустрии и сферы здравоохранения, а также государственные и общественные деятели. В рамках Премии учреждены следующие номинации:

· Врач санитарной авиации года;

· Авиационная компания санитарной авиации года;

· Инновации года в санитарной авиации;

· Вклад в развитие санитарной авиации;

· Нештатная ситуация в полете;

· Легенда санитарной авиации.

Среди претендентов из 49 регионов, участвующих в реализации националь6ного проекта «Развитие санитарной авиации», в номинации «Вклад в развитие санитарной авиации» лауреат ом премии стал главный врач ГКУ РС (Я) «Республиканский центр медицины катастроф МЗ РС (Я)» Владимир Андреевич Сотников — Заслуженный врач Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, Отличник здравоохра­нения Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.