Якутский газоперерабатывающий завод встречает 20-летний юбилей

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27 сентября 2019 года Якутскому газоперерабатывающему заводу исполняется 20 лет. Уникальный завод был введен в 1999 году для глубокой просушки и подготовки природного газа к полноценному и безопасному использованию в г. Якутске.

До строительства завода подготовка газа проводилась на промысловых установках Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, с которых осушенный газ транспортировался в центральный регион Якутии. Но качество осушки не всегда соответствовало особенностям наших экстремальных климатических условий.

— Стандартные показатели при комплексной подготовке газа в Кысыл-Сыре требуют его предварительного охлаждения до температуры в минус 20-25 градусов, тогда как в Якутии зимой температура воздуха минус 45 и ниже. Соответственно, газ, попадая в городские газопроводы охлаждается до более низких температур, чем на промысле и из него начинает выделяться конденсат в виде жидких пробок. Жидкие пробки, в свою очередь – это причины аварий и инцидентов, которые происходили в жилых объектах, а также на промышленных предприятиях, в том числе на ГРЭС и ТЭЦ г. Якутска, — вспоминает директор завода Владимир Романов.

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В конце 80-х годов правительство нашей республики поставило перед ПО «Якутгазпром» задачу – решить проблему в кратчайшие сроки. В самом «Якутгазпроме» этим вопросом вплотную занялся технический отдел, возглавляемый Владимиром Андреевичем Самбуром, первым директором уникального в своем предназначении завода на Крайнем Севере.

К строительству завода приступили в 1991 году. Это были трудные 90-ые годы и потому стали причиной задержки строительства завода, которое завершилось только в 1999 году.

Ввод в эксплуатацию Якутского ГПЗ позволил производить подготовку более 50% природного газа, подаваемого в г. Якутск с одновременным извлечением дополнительной продукции – сжиженного газа и бензиновой фракции.

— Я пришел в «Якутгазпром в конце 1991 года, когда подписывался контракт на покупку газоперерабатывающего завода в Канаде, которым мне поручили заниматься. Оборудование пришло в Якутск в начале 1993-го. Будучи руководителем отдела по переработке углеводородов, курировал строительство и запуск завода, –делится далее воспоминаниями директор Владимир Романов.

Как работает завод? Природный газ поступает на Газоперерабатывающий завод из магистрального газопровода с давлением 33-37 кг/см2. Проходит предварительную очистку от механических примесей в пункте подготовки газа на мультициклонных сепараторах и поступает на газофракционирующую установку (ГФУ) для отделения углеводородов. В основе технологии — способ низкотемпературной сепарации, когда газ охлаждается до -550С÷-650С, т.е. до температур более низких, чем абсолютное минимальное значение для зимнего периода в г. Якутске. При таком значительном охлаждении из природного газа выделяется жидкая фаза в виде конденсата, так называемая широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) в достаточно большом объеме, которая в свою очередь является сырьем для получения сжиженного углеводородного газа (СУГ) и бензиновой фракции. Осушенный газ с ГПЗ подается в газовые сети потребителей: на Якутскую ГРЭС с давлением 18 кгс/см2 и на город Якутск с давлением 6кгс/см2.

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В настоящее время в газоперерабатывающем заводе идет масштабная стройка. Завод расширяется. В будущем году будут введены в строй три новых объекта.

— Первый объект — резервный узел редуцирования (РУР). РУР — основной объект, который полностью заменяет существующую Газораспределительную станцию, которая является основным стратегическим объектом в поставках газа для нужд столицы республики. Напомню, что ранее вопрос переноса ГРС Якутска рассматривался в ряде Госпрограмм газификации, но из-за нехватки средств он так и не был реализован. К настоящему времени необходимость переноса вытекает, в том числе, из предстоящего запрета на эксплуатацию ГРС по причине ее несоответствия требованиям промышленной безопасности. Второй объект — пункт налива СУГ — в апреле текущего года введен в эксплуатацию. Третий объект — технически перевооруженная газофракционная установка, в том числе здание турбодетандерной установки, которая позволит искусственно охладить природный газ до минус 95 градусов, что существенно увеличит производительность продукций завода. Надо отметить, что все объекты строятся с применением самых современных средств автоматизированного управления, — сказал директор завода.

Модернизация Якутского газоперерабатывающего завода осуществляется согласно инвестиционной программы АО «Сахатранснефтегаз». Таким образом, свой 20-летний юбилей трудовой коллектив Якутского газоперерабатывающего завода встречает с воодушевлением, ведь впереди — реализация новых перспективных задач, предназначенных, в первую очередь, для надежного и бесперебойного обеспечения жителей Якутии природным газом.