Якутский футболист Артём Соколов дебютировал за новый клуб

Фото: ФК «Пари НН»

Впервые после перехода в футбольный клуб «Пари НН» якутянин Артём Соколов дебютировал в официальном матче Российской Премьер-лиги. Он отыграл 35 минут за команду, где находится в аренде до конца сезона, сообщает ЯСИА.

Дебют Соколова за новый клуб пришелся в день рождения футболиста 1 апреля, ему исполнилось 20 лет. Якутянин перешел в «Пари НН» еще в феврале, но с тех пор ни разу не появлялся в заявке команды.

В матче против московского «Локомотива» он заменил на поле полузащитника Николая Калинского на 55-й минуте. На тот момент команда из Нижнего Новгорода уже уступала со счетом 0:3.

Артём Соколов во время матча был главным по исполнениям стандартных моментов, подал несколько угловых, одно из них едва не завершилось голом.

«Пари НН» на домашнем стадионе потерпел поражение (0:4). Два гола забил Артём Дзюба, отметились забитыми мячами Дмитрий Баринов и Антон Миранчук. По итогам 21-го тура РПЛ «Пари НН» занимает 13 место в турнирной таблице.