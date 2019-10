Якутский фотограф получил приз за серию «Моя дорогая Якутия»

View this post on Instagram

Почему я такой довольный. Потому что я стал победителем… нет, не так… моя дорогая Якутия стала победительницей в международном конкурсе @felixschoellerphotoaward в категории фотожурналистика!!! Это был очень долгий и клевый трип, чтобы добраться сюда в Германию и получить свою награду. Но, блин, скучаю по жене, маме, родным, и дорогой Якутии. Всем мира и любви ❤ Yakutia — one love