21.10.2019
18:31
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Культура & Образование

Якутский фотограф получил приз за серию «Моя дорогая Якутия»

Фотограф Алексей Васильев @lekon_v победил в международном конкурсе в Германии, где взял один из главных призов за серию «Моя дорогая Якутия».

Его поздравил известный фотограф, Дмитрий Марков:

«Обнимаю Лёху и желаю, чтобы его многолетний труд оценило не только мировое фотосообщество, но и углеводородные якутские олигархи — и дали бабок на продолжение его талантливой фотолетописи о родной республике».

Источник: https://www.instagram.com/p/B31xTCtgVj_/ https://www.instagram.com/p/B32UNciITqA/
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