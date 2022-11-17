Якутский фотограф «очеловечил» домашних питомцев

Фотограф Иннокентий Хатылаев @hatylaev* сделал собачью фотосессию, сообщает тгк Yakutsk News. «В этом проекте я постарался передать черты хозяев их питомцам. Старался их «очеловечить». Так или иначе, я считаю у меня это получилось. Хозяева очень сильно постарались, помыли, одели, привели. Большие молодцы. ⠀ Марсель, Тоша, Чоджи, Клепа, Паркер, Хюрем, Граф, Зильбер, Мирай, Эверест. Спасибо вам за терпение»

Фотограф сообщил, что он открыт к сотрудничеству: «Мне так понравилось работать с животными, что решил и впредь их снимать. Открыт к сотрудничеству. Придумаем характер съемки и образы». Фото @hatylaev*



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