Якутский фильм «Зина & Леха «Операция хвост и вымя» сделал уже 10 млн руб.

Кассовые сборы якутского фильма «Зина & Леха „Операция хвост и вымя“» превысили 10 млн рублей. В день премьеры комедия собрала 908 тысяч рублей, в первый уикенд — более пяти миллионов рублей, во второй — свыше 2,5 миллионов рублей, сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru Источник: тгк @yk24ru

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