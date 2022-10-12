12.10.2022
18:51
89
Культура
Якутский фильм «Зина & Леха «Операция хвост и вымя» сделал уже 10 млн руб.
Кассовые сборы якутского фильма «Зина & Леха „Операция хвост и вымя“» превысили 10 млн рублей. В день премьеры комедия собрала 908 тысяч рублей, в первый уикенд — более пяти миллионов рублей, во второй — свыше 2,5 миллионов рублей, сообщает тгк @yk24ru
Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.10.2022
0
0
12.10.2022
0
58
12.10.2022
0
77
12.10.2022
0
106
12.10.2022
0
148
12.10.2022
0
217
12.10.2022
0
90
12.10.2022
0
163
12.10.2022
0
116
12.10.2022
0
117
12.10.2022
0
544
12.10.2022
0
76
12.10.2022
0
158
12.10.2022
0
201
12.10.2022
0
211
12.10.2022
0
173
12.10.2022
0
105
12.10.2022
0
242
12.10.2022
0
253
12.10.2022
0
181
12.10.2022
0
186
12.10.2022
0
239
12.10.2022
1
1204
12.10.2022
1
401
12.10.2022
0
193
12.10.2022
0
286
12.10.2022
0
196
12.10.2022
0
537
12.10.2022
0
874
12.10.2022
0
1106
12.10.2022
0
750
12.10.2022
1
583
12.10.2022
0
1207
12.10.2022
0
227
12.10.2022
0
732
12.10.2022
0
191
12.10.2022
1
3713
12.10.2022
0
949
12.10.2022
0
1243
12.10.2022
1
939
12.10.2022
0
179
12.10.2022
0
1633
12.10.2022
0
316
12.10.2022
0
636
12.10.2022
0
650
12.10.2022
0
1113
12.10.2022
0
1505
12.10.2022
0
368
12.10.2022
0
683
12.10.2022
0
378
12.10.2022
0
659
12.10.2022
1
2577
12.10.2022
0
3027
12.10.2022
0
3245
12.10.2022
0
3080
12.10.2022
0
869
12.10.2022
0
1168
12.10.2022
1
2975
11.10.2022
0
1207
11.10.2022
0
1171
11.10.2022
1
1366
11.10.2022
0
775
11.10.2022
0
1445
11.10.2022
3
4717
11.10.2022
1
1554
ТОП НОВОСТИ
11.10.2022
0
21442
06.10.2022
0
17761
10.10.2022
0
14287
08.10.2022
Лучший комментарий
7
12471
08.10.2022
3
10311
07.10.2022
0
9011
08.10.2022
1
8971
07.10.2022
0
8778
Добавить комментарий