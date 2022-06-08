08.06.2022
19:28
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Культура

Якутский фильм «Ыт» завоевал гран-при международного кинофестиваля

Якутский фильм «Ыт» Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева завоевал Гран-при XV Чебоксарского международного кинофестиваля, посвященного этническому и региональному кино.

Режиссеры сообщили, что осенью начнутся съемки второй части кинокартины. «Ыт» был представлен в конкурсной программе игрового кино. Всего в этой категории участвовали шесть российских и пять зарубежных фильмов. На закрытии фестиваля присутствовал Степан Бурнашев. — Очень приятно получить такой приз. Мы рады, что малобюджетное независимое кино добивается результатов в прокате и на фестивалях, — сказал режиссер. Фильм планируют также представить на ряде международных кинофестивалей в этом году. тгк #объясняемреспублика_саха

Источник: тгк #объясняемреспублика_саха

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