Якутский фильм «Ыт» завоевал гран-при международного кинофестиваля

Якутский фильм «Ыт» Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева завоевал Гран-при XV Чебоксарского международного кинофестиваля, посвященного этническому и региональному кино.

Режиссеры сообщили, что осенью начнутся съемки второй части кинокартины. «Ыт» был представлен в конкурсной программе игрового кино. Всего в этой категории участвовали шесть российских и пять зарубежных фильмов. На закрытии фестиваля присутствовал Степан Бурнашев. — Очень приятно получить такой приз. Мы рады, что малобюджетное независимое кино добивается результатов в прокате и на фестивалях, — сказал режиссер. Фильм планируют также представить на ряде международных кинофестивалей в этом году. тгк #объясняемреспублика_саха