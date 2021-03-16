Якутский фильм вошел в шорт-лист премии кинокритиков

Якутский фильм «Пугало» Дмитрия ДАВЫДОВА будет бороться в нескольких основных номинациях независимой премии «Белый слон», вручаемой известными кинокритиками и киноведами России, сообщает ЯСИА.

Так, история якутской знахарки, покорившей в прошлом году «Кинотавр», будет претендовать на победу в трех номинациях — «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая главная женская роль».

В категории «Лучший игровой фильм» конкуренцию якутской кинокартине составят «Дорогие товарищи» Андрея КОНЧАЛОВСКОГО, «Конференция» Ивана ТВЕРДОВСКОГО и «Глубже!» Михаила СЕГАЛА. За приз в режиссерской номинации Дмитрий Давыдов должен будет обойти легендарного Кончаловского и Виталия СУСЛИНА, снявшего «Папье-маше». А Валентина РОМАНОВА-Чыскыырай уже традиционно будет бороться за приз с Юлией ВЫСОЦКОЙ («Дорогие товарищи») и Натальей ПАВЛЕНКОВОЙ («Конференция»).

Подведение итогов премии состоится 10 апреля этого года. Отметим, что премия кинокритиков «Белый слон» была учреждена в 1998 году Гильдией киноведов и кинокритиков России. Выбирать победителей будут известные в стране кинокритики и киноведы.

Напомним, что фильм «Пугало» также претендует на звание лауреата в престижной кинопремии «Ника» в трех номинациях — «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссёрская работа» и «Лучшая женская роль». Итоги объявят 25 апреля.