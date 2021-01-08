Якутский фильм вошел в число главных фильмов десятилетия России

Интернет-портал ПрофиСинема включил картину якутского режиссера Эдуарда НОВИКОВА «Царь Птица» в число главных отечественных фильмов десятилетия, сообщает телеканал «Якутия 24».

«Лента, снятая якутским режиссером Эдуардом Новиковым, взяла главный приз ММКФ, утвердив новый статус регионального кино. Долгое время фильмы, снятые в республиках и областях страны усилиями местных энтузиастов, пребывали в безвестности, и знал о них лишь узкий круг специалистов. “Царь-птица” доказала, что региональное кино достигло зрелости и готово стать полноценной составляющей отечественного кинопроцесса», – пишет выпускающий редактор Алексей БЕЗЗУБИКОВ.

Также отмечается, что после триумфа ленты «Царь-Птица» региональные фильмы стали постоянными участниками ведущих российских смотров: в 2019 году «Надо мною солнце не садится» Любови БОРИСОВОЙ получил Приз зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля, а «Нет бога кроме меня» Дмитрия ДАВЫДОВА был отобран на «Окно в Европу». Также в 2020 году «Пугало» Дмитрия Давыдова получило Гран-при Кинотавра, а «Черный снег» Степана БУРНАШЕВА – главный приз национального кинофестиваля «Окно в Европу».

«Судя по всему, в скором времени региональные ленты займут свою нишу и в общероссийском прокате — пока что до него добирались немногие проекты — например, якутский триллер “Мой убийца” или татарская сказка “Водяная”. “Царь-птица” обратила внимание на тот факт, что российское кинопроизводство не ограничено двумя столицами и дала понять, какой кинематографический потенциал таит в себе наша страна», – говорится в сообщении Алексея Беззубикова.

«Царь-Птица» рассказывает о старике Микиппэр и его жене Оппуос, живущих в глухой тайге в 1930-е годы. В начале зимы к ним прилетает орел, а старик со старухой не смеют прогнать его, так как он – священная птица. Всю зиму они подкармливают орла, чтобы тот не нападал на скот. Со временем они привыкают друг к другу.