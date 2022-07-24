24.07.2022
15:02
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Культура
Якутский фильм удостоен спецприза XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля
В Барнауле подведены итоги XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
В конкурсной программе участвовал фильм «Дьулуур: мас-рестлинг» Валентина МАКАРОВА в жанре драмы. Представил его исполнитель главной роли Гаврил МЕНКЯРОВ.
По итогам кинофестиваля фильм «Дьулуур. Мас- рестлинг» удостоен Спецприза 24-го Всероссийского Шукшинского фестиваля. Спецприз получил Гаврил Менкяров.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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