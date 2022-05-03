03.05.2022
16:18
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Культура

Якутский фильм «Рядовой Чээрин» покажут на СТС

9 мая в 18:20 на телеканале СТС состоится телепремьера якутского фильма по повести писателя-фронтовика Тимофея Сметанина «Рядовой Чээрин» о якутском охотнике, который вступает в схватку с фашистскими снайперами.  

С 5 мая в кинотеатрах «Лена» и «Синема центр» состоятся показы специальной версии драмы с хронологией и историческими справками о якутянах – героях Великой Отечественной Войны и солдатах 284 миномётного полка, сослуживцах Тимофея Сметанина, чьи образы отражены в повести «Егор Чээрин». 

Военная картина про рядового Егора Чээрина собрала более 1,7 миллиона просмотров на YouTube-канале «Watch — Русское кино» за четыре дня с момента публикации. Всего на YouTube  у фильма более 12 миллионов просмотров. Фильм снят по повести «Егор Чээрин», которая была написана в 1947 году якутским писателем-фронтовиком Тимофеем Сметаниным. Произведение рассказывает читателю о фронтовой жизни и приключениях смелого и находчивого солдата Егора Чээрина.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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