Якутский фильм «Рядовой Чээрин» покажут на СТС

9 мая в 18:20 на телеканале СТС состоится телепремьера якутского фильма по повести писателя-фронтовика Тимофея Сметанина «Рядовой Чээрин» о якутском охотнике, который вступает в схватку с фашистскими снайперами.

С 5 мая в кинотеатрах «Лена» и «Синема центр» состоятся показы специальной версии драмы с хронологией и историческими справками о якутянах – героях Великой Отечественной Войны и солдатах 284 миномётного полка, сослуживцах Тимофея Сметанина, чьи образы отражены в повести «Егор Чээрин».

Военная картина про рядового Егора Чээрина собрала более 1,7 миллиона просмотров на YouTube-канале «Watch — Русское кино» за четыре дня с момента публикации. Всего на YouTube у фильма более 12 миллионов просмотров. Фильм снят по повести «Егор Чээрин», которая была написана в 1947 году якутским писателем-фронтовиком Тимофеем Сметаниным. Произведение рассказывает читателю о фронтовой жизни и приключениях смелого и находчивого солдата Егора Чээрина.