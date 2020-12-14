14.12.2020
09:39
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Культура

Якутский фильм «прорубил» «Окно в Европу»

Вчера, 13 декабря, состоялась церемония закрытия кинофестиваля «Окно в Европу», проходившего в Выборге.

Картина «Черный снег» («Хара Хаар») известного якутского режиссера Степана БУРНАШЕВА получила главный приз конкурса!

Также Степану Бурнашеву вручили приз гильдии продюсеров России за фильм «Черный снег» (Хара Хаар) с формулировкой – «За лучшую продюсерскую работу».

Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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