Якутский фильм примет участие в кинофестивале «Окно в Европу»

Картина будет представлена в рамках конкурса игрового кино — передает телеграм-канал телеканала «Якутия 24». Фильм рассказывает о подростке, приехавшем на летние каникулы к дедушке, который проживает в далеком алаасе и тайно занимается самогоноварением. В ролях – Николай Солдатов, Ким Новиков, Дмитрий Юрченко, Елена Егорова, Евгений Николаев, Степан Нестеров и Айаал Винокуров.

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