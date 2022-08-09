09.08.2022
17:07
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Культура

Якутский фильм примет участие в кинофестивале «Окно в Европу»

Картина будет представлена в рамках конкурса игрового кино — передает телеграм-канал телеканала «Якутия 24». Фильм рассказывает о подростке, приехавшем на летние каникулы к дедушке, который проживает в далеком алаасе и тайно занимается самогоноварением.

В ролях – Николай Солдатов, Ким Новиков, Дмитрий Юрченко, Елена Егорова, Евгений Николаев, Степан Нестеров и Айаал Винокуров.

Фото: https://t.me/yk24ru
Источник: https://t.me/yk24ru

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