Якутский фильм получил приз за лучшую режиссерскую работу

Художественный фильм «Дьулуур: мас-рестлинг» получил приз за лучшую режиссерскую работу на XIII Международном кинофестивале им. Валентины Леонтьевой в г. Ульяновске.

Напомним, в фильме «Дьулуур: мас-рестлинг» повествуется история молодого парня Дьулуура, который после армии возвращается в родную деревню в Якутии, где его ждут бабушка и маленькая сестренка Кюннэй. Неожиданно для себя Дьулуур принимает участие в местных соревнованиях и открывает в себе талант мас-рестлера. Но внезапная трагедия перечеркивает все планы на будущее.

21–26 июня в Якутске состоится IV чемпионат мира по мас-рестлингу, где соберутся около 200 спортсменов из 40 стран. К этой дате приурочен выход тематической кар­тины. 2 июня — премьера фильма «Дьулу­ур: мас-рестлинг» во всех кинотеатрах страны.