16.12.2022
14:43
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Культура

Якутский фильм получил приз от ООН

Якутский фильм «Нелегал» получил приз от ООН

Картина Дмитрия Давыдова получила приз от управления верховного комиссара Организации объединенных наций по делам беженцев.

Об этом сообщил продюсер Арсений Овчинников.

Фильм рассказывает о жизни юного мигранта из Кыргызстана в Якутске. Главную роль сыграл Эржан Даулетбеков, родной брат писательницы Уулжан Даулетбековой, автора нашумевшей книги «Дневник мигранта».

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

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