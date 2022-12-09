Якутский фильм победил в трех номинациях

У Якутии сразу три победы в 3 номинациях российского кинофестиваля авторского кино «Зимний» в Москве. Фестиваль проходил со 2 по 8 декабря в Москве.

Лучшим фильмом кинофестиваля «Зимний» стала якутская картина «Не хороните меня без Ивана»

Сразу три награды кинофестиваля «Зимний» завоевала Якутия. Победителем фестиваля стал фильм «Не хороните меня без Ивана» режиссера Любови Борисовой.

Первый российский фестиваль авторского кино «Зимний» завершил свою работу в Москве 8 декабря. Победителем фестиваля стал основанный на реальных событиях якутский фильм «Не хороните меня без Ивана» режиссера Любови Борисовой. Награду за лучшую режиссуру также завоевала Якутия — режиссер Степан Бурнашев за фильм «АЙТА». В номинации «Лучшая мужская роль» победил Иннокентий Луковцев за роль в фильме «АЙТА».

Как отметил министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, успех на кинофестивале «Зимний» — это троекратный триумф якутского кино.

— Эльдар Рязанов писал в своих стихах: «Хочется светлого лёгкого, нежного…». Эти слова как никогда подходят фильму, который победил на кинофестивале. Любови Борисовой удалось снять светлый, нежный фильм, в котором много символов и метафор. Повозка с Иваном Поповым и главным героем Степаном Бересековым катится по нашей якутской земле, по дороге этой жизни, герои созерцают красоту. Красота — это руки и талант художника, наша природа, восход и закат, это женщина — якутская красавица. Смысл жизни — то что приводит нас в восторг, эмоции от истинной красоты. Хочется призвать наших зрителей обязательно посмотреть это доброе кино о красоте. Также хочется поздравить Степана Бурнашева, победившего в номинации за лучшую режиссуру и Иннокентия Луковцева, ставшего лучшим актером. Якутское кино продолжает шагать с триумфом по стране, — отметил министр.

Как ранее озвучивал министр культуры Якутии, фильм снят при поддержке Министерства культуры России и Министерства культуры и духовного развития РС(Я). На картину было выделено 29 млн рублей — кинокомпания «Сахафильм» в 2020 году впервые выиграла федеральный конкурс Минкультуры РФ и получила на этот фильм 20 млн рублей, из бюджета Якутии также выделены 9 млн руб. Над фильмом работали Студия «Автор» и Кинокомпания «Сахафильм».