Якутский фильм победил в международном конкурсе

Якутский фильм «Дети войны» наградили на фестивалях в Москве и Минске.

На фестивале «Арктика» в Москве он стал лучшим анимационным фильмом

Якутский документально-анимационный фильм «Сэрии оҕолоро» («Дети войны») режиссера Сардааны Барабановой на фестивале «Арктика» в Москве победил в номинации «Анимационные фильмы», а на фестивале «Листопад» в Минске отмечен призом «За высокохудожественное решение темы войны в анимации».

На международном фестивале «Арктика» в этом году фильмы были представлены в пяти номинациях: «Красная книга Арктики», «Коренные народы Арктики: культура, искусство, история», «Анимационные фильмы», «Технологии, инфраструктура, развитие арктических территорий», «Короткий формат».

Якутский анимадок «Сэрии оҕолоро» стал победителем в номинации «Анимационные фильмы». Призы вручали министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. От имени создателей фильма награду получил первый заместитель постоянного представителя Якутии при президенте РФ Александр Сафронов.

На минском международном кинофестивале «Листопад» анимация была заявлена впервые, но несмотря на это, на конкурс поступило 530 работ. География участников была обширна — 21 страна: Россия, Германия, Израиль, Мексика, Франция, Япония, Южная Корея, Бельгия, Нидерланды, Иран, Колумбия, Китай, Саудовская Аравия, Палестина, Сербия, США и другие. 16 фильмов из 50 отобранных в конкурсную программу — российского производства.

«Сэрии оҕолоро» принимал участие в программе «Образы войны» и завоевал приз «За высокохудожественное решение темы войны в анимации». Награду получила продюсер и редактор фильма Диана Худаева.