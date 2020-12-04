Якутский фильм открыл Всероссийский фестиваль

Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече» открылся в четверг в Великом Новгороде в 14-й раз, он продлится по 7 декабря, сообщает ТАСС.

Делегация из Якутии представила на фестивале фильм «Тыгын Дархан».

В этом году мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому участники фестиваля посетили монумент воинам-якутам, якутским стрелкам, которые в годы Великой Отечественной войны освобождали и защищали новгородскую землю.

Фильм «Тыгын Дархан» открыл конкурсную программу фестиваля.

«Мне кажется, увидев этот фильм, вы должны все понять, насколько велика Россия в своем многообразии. Многообразии языков, многообразии культур. Мне кажется, и многие, наверное, согласятся со мной, что наша сила в многообразии и единстве, в этом наше величие», — сказал перед стартом показа режиссер-постановщик фильма Никита Аржаков.

«То, что вы сейчас увидите — картину из Якутии, вы первые, кто видит этот удивительный, мощнейший, очень хороший фильм», — сказала журналистам президент фестиваля, народная артистка РФ Светлана Дружинина.

Всего в конкурсную программу фестиваля вошли 8 кинокартин. Киноленты будут транслировать в 16 кинозалах Новгородской области.

«Тыгын Дархан» — исторический фильм о жизни народа саха на рубеже XVI-XVII веков, до прихода русских на якутские земли. Главный герой — один из прародителей якутского народа, родоначальник хангаласского рода, персонаж многочисленных легенд, который объединил различные племена и кланы. Съемки фильма шли два года на территории девяти районов и городских округов республики, на его создание было потрачено 255 миллионов рублей.