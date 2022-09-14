Якутский фильм «Нуучча» выйдет в российский прокат

Фильм «Нуучча» выйдет на широкие экраны страны с 13 октября. Об этом сообщил режиссер кинокартины Владимир Мункуев, передает ЯСИА.

«Сейчас очень тяжелое время для кинотеатров, особенно в регионах. Надеюсь, наш релиз хоть как-то поможет сохранить кинозалы и зритель придёт в кино. Обязательно прилечу в Якутск представлять фильм», — прокомментировал Мункуев.

История о непростой жизни в якутской тайге конца XIX века произвела фурор на международных кинофестивалях и получила положительные отзывы кинокритиков и обозревателей.

Сюжет фильма «Нуучча» разворачивается вокруг якутской семьи XIX века, к которой подселяют русского каторжника. Это событие меняет их жизнь и ставит под удар будущее. Картина снята по произведению этнографа-сибириеведа Вацлава Серошевского. Продюсером выступил известный российский режиссер и сценарист Борис Хлебников.

«Нуучча» стал лучшим фильмом года, по мнению кинокритиков и киноведов Союза кинематографистов России, вошел в список лучших российских авторских фильмов 2021 года по версии «Афиши», а также получил «Хрустальный Глобус» в конкурсе East of the West («Восток-Запад») международного кинофестиваля в Карловых Варах.