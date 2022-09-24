24.09.2022
08:13
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Культура
Якутский фильм «Нуучча» в лонг-листе премии Оскар
Объявлен лонг-лист фильмов-претендентов на премию «Оскар» от России. Он включает 122 картины. В списке якутский фильм «Нуучча» Владимира Мункуева, сообщает Радио «Культура». В лонг-лист также вошли «Мистер Нокаут» Артёма Михалкова, «Сердце пармы» Антона Мегердичева, «Петрополис» Валерия Фокина, «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого и другие картины. 95-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 12 марта, сообщает тгк @ulusmedia
Фото: Соцсети
Источник: тгк @ulusmedia
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