Якутский фильм «Нуучча» в лонг-листе премии Оскар

Объявлен лонг-лист фильмов-претендентов на премию «Оскар» от России. Он включает 122 картины. В списке якутский фильм «Нуучча» Владимира Мункуева, сообщает Радио «Культура». В лонг-лист также вошли «Мистер Нокаут» Артёма Михалкова, «Сердце пармы» Антона Мегердичева, «Петрополис» Валерия Фокина, «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого и другие картины. 95-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 12 марта, сообщает тгк @ulusmedia

Фото: Соцсети Источник: тгк @ulusmedia

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