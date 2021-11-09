Якутский фильм «Нуучча» на кинофестивале в Таллине

Якутский фильм «Нуучча» Владимира Мункуева едет в Таллин на 25-й кинофестиваль «Тёмные ночи», который пройдёт с 12 по 28 ноября. Фестиваль входит в топ-15 значимых в мире кино и является членом FIAPF (международная федерация кинопродюсеров), сообщает ТГК «Киинэ Кэмэ, Рон!». Всего на кинофестивале покажут более 180 кинокартин из 74 стран, 20 фильмов — российские.

Фото: ГК "Киинэ Кэмэ, Рон!" Источник: ГК "Киинэ Кэмэ, Рон!"

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