Якутский фильм на фестивале тюркского кино в Турции

Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» (якут. Мин үрдүбэр күн хаһан да киирбэт), студия «Сахафильм» 2019 года, участвует в программе кинофестиваля тюркского кино в Турции. Кинофестиваль Korkut Ata Turkic World Film Festival проходит в Стамбуле с 8 по 12 ноября.

В кинофестивале Korkut Ata, который в этом году пройдёт впервые, примут участие 42 кинокартины из 13 стран. Кинематографисты из стран тюркского мира представят свои лучшие работы, снятые в жанрах исторической и современной фантастики, а также документальные и анимационные фильмы. В программе турецкого кинофестиваля участвует якутский фильм «Надо мною солнце не садится» (якут. Мин үрдүбэр күн хаһан да киирбэт), студии «Сахафильм» 2019 года. Трейлеры фильма размещены в Инстаграмме кинофестиваля Korkut Ata Turkic World Film Festival.

Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» снят по повести Николая Лугинова «Каменный мыс». Режиссёр Любовь Борисова, продюсер Дмитрий Шадрин.

«Надо мною солнце не садится» — один из самых успешных фильмов якутского кино. Он получил профессиональное признание на многих кинофестивалях. Среди его наград — приз зрительских симпатий XXXXI Московского международного кинофестиваля, премия сети продвижения азиатского кино (NETPAC), приз жюри за лучший игровой фильм III Международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон», приз FIPRESCI и зрительских симпатий кинофестиваль в Котбусе (Германия, 2019), лучший полнометражный фильм Nuuk international film Festival 2020.