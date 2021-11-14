Якутский фильм «Лингвист» — призер конкурса в Турции!

Фильм «Лингвист» о великом сыне якутского народа Семене НОВГОРОДОВЕ, снятый режиссёром Эдуардом НОВИКОВЫМ, получил приз за третье место в конкурсе документальных фильмов фестиваля @korkutatafilmfestivali в Стамбуле, Турция! Автором сценария является известный журналист и писатель Алексей АМБРОСЬЕВ — Сиэн Мунду. Техническую поддержку фильму оказала кинокомпания «Сахафильм». Об этом сообщает «Сахафильм» в своем инстаграме. View this post on Instagram A post shared by Кинокомпания САХАФИЛЬМ (@sakhafilm)

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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