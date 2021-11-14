14.11.2021
02:49
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Культура

Якутский фильм «Лингвист» — призер конкурса в Турции!

Фильм «Лингвист» о великом сыне якутского народа Семене НОВГОРОДОВЕ, снятый режиссёром Эдуардом НОВИКОВЫМ, получил приз за третье место в конкурсе документальных фильмов фестиваля @korkutatafilmfestivali в Стамбуле, Турция!

Автором сценария является известный журналист и писатель Алексей АМБРОСЬЕВ — Сиэн Мунду.

Техническую поддержку фильму оказала кинокомпания «Сахафильм».

Об этом сообщает «Сахафильм» в своем инстаграме.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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