14.11.2021
02:49
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Культура
Якутский фильм «Лингвист» — призер конкурса в Турции!
Фильм «Лингвист» о великом сыне якутского народа Семене НОВГОРОДОВЕ, снятый режиссёром Эдуардом НОВИКОВЫМ, получил приз за третье место в конкурсе документальных фильмов фестиваля @korkutatafilmfestivali в Стамбуле, Турция!
Автором сценария является известный журналист и писатель Алексей АМБРОСЬЕВ — Сиэн Мунду.
Техническую поддержку фильму оказала кинокомпания «Сахафильм».
Об этом сообщает «Сахафильм» в своем инстаграме.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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