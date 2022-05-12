Якутский фильм «Иччи» попал на карту фильмов ужасов телеканала НСТ

«Настоящее страшное телевидение» включило хоррор «Иччи» в свою карту фильмов ужасов, передает телеканал «Якутия 24». Информацию о работе якутского режиссера Костаса Марсаана можно найти во вкладке «Карта ужасов» на сайте телеканала НСТ. Всего на данный момент в нее вошли 130 фильмов из Индии, Египта, Сербии, Турции и других стран. Россию, помимо якутского хоррора, представляют 12 кинокартин. Читать полностью https://yk24.ru/main/yakutskij-film-ichchi-popal-na-kartu-filmov-uzhasov-telekanala-nst/

Фото: film.ru Источник: «Якутия 24»

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