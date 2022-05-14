Якутский фильм Иччи на карте ужасов телеканала НСТ

«Настоящее страшное телевидение» включило якутский хоррор «Иччи» в свою карту фильмов ужасов, передает телеканал «Якутия 24».

Информацию о работе якутского режиссера Костаса Марсаана можно найти во вкладке «Карта ужасов» на сайте телеканала НСТ.

Всего на данный момент в нее вошли 130 фильмов из Индии, Египта, Сербии, Турции и других стран. Россию, помимо якутского хоррора, представляют 12 кинокартин.

Как передает ТАСС со ссылкой на медиахолдинг «Цифровое телевидение», который владеет телеканалом, проект разработала команда международного кинофестиваля «Хоррор Фест».

«В материале представлены киноленты с конца 19 века и до наших дней. Создатели руководствовались тематическими топами, итогами кинопремий, а также собственной экспертной оценкой», — говорится в сообщении. Фестиваль пройдет с 13 по 15 мая в Москве и Санкт-Петербурге.

Кинолента «Иччи» вышла в прокат в мае 2021 года. В декабре картину включили в список лучших хорроров года по версии платформы «Афиша». Картина повествует о якутской семье, поселившейся в таинственном месте с загадочной историей.